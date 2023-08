Prigozhin, cosa sappiamo finora: domande e risposte sullo schianto del jet privato della Wagner

Un aereo si è schiantato in Russia nella regione di Tver. A bordo c'erano dieci passeggeri, tra cui Evgheny Prigozhin, il capo delle milizie Wagner che è morto insieme a tutti gli altri. È una notizia apparsa sui media russi.

Chi ha dato la notizia?

L'incidente aereo è stato comunicato dal servizio stampa dell'Agenzia federale per il trasporto aereo russo.

Che cosa ha comunicato l'agenzia?

L'agenzia ha riferito che il fondatore della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin è tra i passeggeri del business jet Embraer Legacy precipitato nella regione di Tver.

Lo riportano i media russi Interfax , TASS e RIA Novosti.

Che tipo di aereo è?

È un jet privato, un aereo d'affari. Si tratta di un Embraer Legacy 600 privato di 16 anni che volava regolarmente sulla rotta Mosca-Pietroburgo. Secondo il portale planespotters.net citato dal quotidiano Kommersant il gruppo Wagner ha acquisito questo Embraer (ERJ-135) nel settembre 2020.

Prigozhin, il suo jet si schianta in Russia. «Morto il capo della Wagner e 9 passeggeri». Due mesi fa il golpe

Chi c'era a bordo?

A bordo dell'aereo precipitato nella regione di Tver, nella cui lista passeggeri figura Yevgheny Prigozhin, ci sarebbe stato anche Dmitry Utkin, il braccio destro del capo di Wagner. Lo riferiscono canali Telegram vicini al gruppo di mercenari.

Si è salvato qualcuno?

L'aereo è precipitato e tutte le persone a bordo sono morte. Lo riporta il servizio stampa del ministero russo delle Emergenze. «L'aereo Embraer stava volando da Sheremetyevo a San Pietroburgo. A bordo c'erano tre piloti e sette passeggeri. Sono morti tutti», riporta la nota del ministero delle Emergenze.

Dove è avvenuto l'incidente?

Secondo la stessa fonte (ministero Emergenze) l'incidente è avvenuto vicino al villaggio di Kuzhenkino. I servizi di emergenza hanno riferito all'agenzia russa TASS che sono stati ritrovati i corpi di quattro persone. Ha anche aggiunto che l'aereo è bruciato quando ha toccato il suolo, e che era in volo da meno di mezz'ora.

Prigozhin morto, chi era il leader Wagner presente nella lista passeggeri dell'aereo caduto in Russia

Chi dice che l'aereo è stato abbattuto dalla contraerea russa?

Lo sostiene un canale Telegram vicino alla Wagner. «Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo nel distretto Bologovsky della regione di Tver». Lo scrive il canale Telegram vicino a Wagner Grey Zone. Inizialmente a bordo c'erano sette persone - si legge - prima che l'aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche di difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari direttì, si legge su Grey Zone, dove sono pubblicati anche i video e le foto della caduta dell'aereo. In un post successivo, Grey Zone afferma che «il secondo aereo privato di Prigozhin, Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» con il numero RA-02748, sta attualmente volando nel cielo sopra Mosca».