Prof trovata morta nella vasca da bagno tra le buste dei surgelati: aiutava i bambini con problemi di salute mentale

Catiuscia Machado, un'insegnante di sostegno, è stata trovata morta nella vasca da bagno dell'appartamento che condivide con il fidanzato nella zona ovst di Sydney. Diogo De Oliveira, 40 anni e partner della donna, è stato accusato del femminicidio. Lo riporta il Daily Mail.

Secondo la polizia Machado sarebbe morta a causa di un episodio di violenza domestica. De Olivera l'avrebbe picchiata facendola cadere nella vasca da bagno. La donna sarebbe morta, quindi, a causa delle ferite riportate alla testa.

Si presume che il sospettato abbia chiamato un amico subito dopo la morte della compagna, avvertendo poi la polizia e lanciando l'allarme.

Il corpo della prof è stato trovato nella vasca da bagno piena d'acqua e colma di buste di cibo congelato.

De Oliveira è comparso lunedì davanti al tribunale locale di Burwood e non ha chiesto di esssere liberato su cauzione. In queste ore è in corso l'autopsia sul corpo della donna per stabilirne le cause del decesso.

L'insegnante brasiliana quarantenne era arrivata in Australia solo di recente. La polizia sta attualmente cercando di contattare i suoi parenti nel suo Paese natale. Machado era una specialista in psicopedagogia che educa i bambini con problemi di salute mentale.

«Mi occupo di sviluppo cognitivo, con particolare attenzione alle difficoltà di apprendimento», aveva descritto così il suo lavoro sui social.

La donna era entusiasta della sua vita, in un post su Facebook aveva scritto: «Ho imparato che dovresti vivere la vita intensamente, sfruttare ogni momento e fare tutto ciò che vuoi, senza procrastinare».