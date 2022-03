I profughi ucraini salgono a 2,5 milioni, la mappa dei paesi europei più accoglienti

La più dolorosa e ampia emergenza umanitaria in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. «Il numero di profughi dall'Ucraina ha raggiunto oggi quota 2,5 milioni, e altri due milioni di persone si stima siano sfollate all'interno dell'Ucraina». L'Alto commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, ha fornito un computo aggiornato, in base alle registrazioni alle frontiere.

APPROFONDIMENTI LA CRISI Profughi ucraini, Actionaid in prima linea per chi arriva in... LA GUERRA Ucraina, il dramma di Yuliya: «Il Paese è devastato,... LA SOLIDARIETÀ Ucraina, primo bimbo accolto a San Giorgio a Cremano: «Ora...

La Polonia resta il paese con il maggior numero di persone ospitate. Con l'Ucraina condivide oltre 400 chilometri di frontiere e, a martedì, i rifugiati erano 1.204.403. Il governo di Varsavia ha annunciato un fondo di 8 miliardi di złoty (1,5 miliardi di euro) per le persone che fuggono, compreso un sussidio di 300 złoty (62 euro) per ogni rifugiato. La Romania, altro paese di confine, ha accolto circa 143.000 rifugiati e la Slovacchia, un altro paese vicino, ha accolto 140.745 rifugiati ucraini.

In Repubblica Ceca il numero di rifugiati è raddoppiato da venerdì, e hanno superato i 100.000. In Moldova, uno dei paesi più poveri d'Europa, che dipende fortemente dal gas russo, ha accettato 82.762 rifugiati. In Germania, invece, oltre 30.000 rifugiati ucraini sono arrivati attraverso la Polonia. Il ministro dell'Interno, Nancy Faeser, ha detto al settimanale Bild che la Germania accoglierà i rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina, indipendentemente dalla loro nazionalità. In Francia sono arrivati circa 2.500 ucraini anche se molti cercano di andare in Spagna e Portogallo e nel Regno Unito. In Irlanda sono arrivati circa 2.200 ucraini.

«In Italia l'autorità che sta gestendo l'immigrazione molto bene è la Protezione Civile» ha informato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del vertice informale Ue a Versailles. Dei 32mila rifugiati arrivati il 90% sono donne e bambini.