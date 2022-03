Regina Elisabetta, battuto anche il Covid. Lavora in videocall, nel weekend incontro a Windsor con William, Kate e i tre bisnipoti

Regina Elisabetta 1, Covid 0. La sovrana ha infatti ripreso le udienze virtuali ieri, dopo aver destato preoccupazione per aver cancellato tre impegni previsti nella scorsa settimana. Il 20 febbraio Buckingham Palace aveva reso noto che Elisabetta II era risultata positiva al Coronavirus e che per il momento aveva «sintomi lievi simili a quelli di un raffreddore». Una situazione non allarmante, viste le condizioni di salute generali buone...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati