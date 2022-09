I funerali di stato della Regina Elisabetta II si terranno domani, lunedì 19 settembre a partire dalle 11 presso l'Abbazia di Westminster a Londra. In città sono attese oltre un milione di persone e 500 tra capi di stato e governo, tra cui Joe Biden e Sergio Mattarella. Buckingham Palace ha reso noti ulteriori dettagli circa la cerimonia del funerale di stato che verrà scandita da un programma rigidissimo dettato dal cerimoniale per l'ultimo saluto alla sovrana.

Funerale della Regina, il programma

6:30 : Alla Westminster Hall inizia la veglia delle guardie del re fino alle 8.30.

: Alla Westminster Hall inizia la veglia delle guardie del re fino alle 8.30. 8:00 : Arrivo dei leader mondiali ospiti in bus navetta. Solo Joe Biden verrà con la sua limousine blindata nota con il nome di "The Beast"

: Arrivo dei leader mondiali ospiti in bus navetta. Solo Joe Biden verrà con la sua limousine blindata nota con il nome di "The Beast" 9:00 : L'orologio del Big Ben suonerà. Poi il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i colpi per il resto della giornata in segno di rispetto e deferenza verso la defunta sovrana.

: L'orologio del Big Ben suonerà. Poi il martello della campana sarà coperto da uno spesso cuscinetto di pelle per attutire i colpi per il resto della giornata in segno di rispetto e deferenza verso la defunta sovrana. 10:35 : La bara della regina verrà collocata sulla State Gun Carriage (un'antica carrozza che ha oltre 123 anni) e portata in corteo all'Abbazia di Westminster.

: La bara della regina verrà collocata sulla State Gun Carriage (un'antica carrozza che ha oltre 123 anni) e portata in corteo all'Abbazia di Westminster. 11:00 : servizio funebre della regina presso l'Abbazia di Westminster

: servizio funebre della regina presso l'Abbazia di Westminster 12:15 : la bara della regina viene trasportata in una grande processione militare dall'Abbazia di Westminster al Wellington Arch all'Hyde Park Corner

: la bara della regina viene trasportata in una grande processione militare dall'Abbazia di Westminster al Wellington Arch all'Hyde Park Corner 15:06: la bara della regina viene portata in processione alla Cappella di San Giorgio

la bara della regina viene portata in processione alla Cappella di San Giorgio 16:00: Committal Service presso la Cappella di San Giorgio dove la bara viene sepolta

Committal Service presso la Cappella di San Giorgio dove la bara viene sepolta 19:30: Re Carlo e altri reali partecipano al servizio funebre nella Cappella commemorativa di Re Giorgio VI

Il corteo funebre

Il corteo funebre da Westminster Hall all'Abbazia di Westminster, attraverso Parliament Square è una tradizione che risale al funerale di Victoria nel 1901. Al posto dei cavalli la carrozza sarà tirata da 98 marinai della Royal Navy usando le corde. I membri più anziani della famiglia dovrebbero seguire dietro la carrozza, così come avvenne per il funerale di Diana nel 1997. La bara sarà poi portata nell'Abbazia di Westminster, lungo la navata fino all'Altare Maggiore.

La carrozza da 2,8 tonnellate ha portato altri quattro monarchi nei loro ultimi viaggi, tra cui Giorgio VI, il padre della regina Elisabetta, nel 1952.

La messa funebre, cosa sappiamo

La messa funebre durerà un'ora e sarà condotta dal decano di Westminster, con il sermone dell'arcivescovo di Canterbury e una lettura del primo ministro Liz Truss. Seguiranno due minuti silenzio alle 11:55 e l'inno nazionale cantato alle 12:00.

Non si sa molto sulla cerimonia, ma il decano di Westminster ha riassunto il funerale come un momento di «dolore, ringraziamento e speranza». Ha affermato che le parole e gli interventi ricorderanno il ruolo della defunta sovrana nella storia e metteranno al centro il lutto e il dolore della famiglia e dei sudditi. È un evento pensato per essere di grande impatto visivo, vuole essere grandioso. Ricorderemo questa donna straordinaria che ci ha dato tutta sé stessa e il suo carattere".

In questa stessa abbazia si sono sposati i figli della regina. Anna ha sposato il capitano Mark Phillips nel 1973, e il suo secondo figlio, il duca di York, sposò Sarah Ferguson nel 1986. Nel 2011, suo nipote, William, ora Principe di Galles, ha scambiato i voti con Kate Middleton. Qui si sono tenuti anche i funerali di Diana e della regina madre di Elisabetta.

La processione militare

Dopo il servizio funebre, alle 12:15 , la bara, seguita da re Carlo e dalla regina consorte, uscirà dalla Great West Door dell'Abbazia e inizierà una processione militare con oltre 4mila soldati fino a Wellington Arch a Hyde Park Angolo.

Il Big Ben suonerà (in maniera "attutita") e i cannoni di artiglieria spareranno ogni 60 secondi. Così la State Gun Carriage con la bara della regina sarà trasportata lungo Whitehall e The Mall e oltre Buckingham Palace da 142 marinai della Royal Navy. Un cerimioniale spettacolare che non si vedeva dai funerali di stato di Sir Winston Churchill 60 anni fa.

L'arrivo alla Cappella di San Giorgio e la sepoltura

Alle 15:06 il carro funebre dello Stato arriverà a Long Walk, il viale alberato che porta al Castello di Windsor, e la bara della regina sarà portata in processione accompagnata da un totale di 102 cavalli militari. Poi avrà inizio il Committal Service, condotto dal Decano di Windso. In questo momento la Corona, il Globo e lo Scettro dello Stato Imperiale verranno rimossi dalla cima della bara prima dell'inno finale.

Saranno presenti nella capella i primi ministri dei paesi del Commonwealth e i membri della famiglia reale. Dopo l'inno finale, il re collocherà sulla bara la Queen's Company Camp Color of the Grenadier Guards, mentre Lord Chamberlain, rompe la sua bacchetta d'ufficio e la mette sulla bara.

Il decano di Windsor reciterà un salmo e l'encomio mentre la bara della regina verrà calata nella cripta reale accompagnata dal suono della cornamusa. La cornamusa svanirà gradualmente finchè le 800 persone nella cappella saranno lasciate in silenzio.

Gli ospiti: reali e presidenti da tutto il mondo

Re Carlo III sarà affiancato da monarchi, presidenti e primi ministri di quasi tutte le nazioni - oltre a 2.000 nella congregazione tra cui veterani delle forze armate, personale del SSN e operatori di beneficenza - per quello che sarà il primo Royal State Funeral nell'Abbazia di Westminster in oltre 200 anni .

A Londra saranno presenti leader mondiali come Emmanuel Macron, Anthony Albanese e Jacinda Ardern, e reali di tutto il mondo tra cui l'imperatore giapponese Naruhito e l'imperatrice Masako, il re belga Filippo e la regina Matilde, il re spagnolo Felipe e la regina Letizia, il re svedese Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia e il re dei Paesi Bassi Guglielmo - Alexander e la regina Maxima.

Chiusura del centro di Londra

Un milione di persone sono attese nella capitale e gran parte del centro di Londra sarà chiuso per il funerale della regina. Tre stazioni della metropolitana - Westminster, St James's Park e Hyde Park Corner - rimarranno chiuse per gran parte del lunedì mattina per evitare il sovraffollamento.

Le strade intorno a Buckingham Palace e alla Houses of Parliament saranno chiuse almeno fino all'inizio del prossimo martedì, tra cui Whitehall, Birdcage Walk, The Mall, Constitution Hill, Northumberland Avenue, Horse Guards Avenue, Horse Guards Road, Victoria Street, Buckingham Gate, Marlborough Road e Victoria Embankment. Anche il Westminster Bridge rimarrà chiuso.