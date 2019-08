61 magnetic balls pulled from boy's stomach after complaints of intense pain pic.twitter.com/ahcpNSQ8id — PlayNews (@PlayNews7) 20 agosto 2019

Giovedì 22 Agosto 2019, 15:06 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 15:23

Un bambino di sei anni è stato portato d'urgenza in ospedale nella provincia di Heilongjiang, Cina, con lancinanti dolori allo stomaco dopo che, secondo quanto riferito da Foxnews che ha citato AsiaWire, aveva ingerito più di 61 sfere magnetiche. I test medici eseguiti sul piccolo, infatti, hanno mostrato un gruppo di ombre a forma di collana.Dopo aver subito un intervento chirurgico per estrarre i corpi estranei, ora il bambino è in condizioni stabili, anche se è stato necessario rimuovere parte dell'intestino tenue e dell'appendice. «Se non fosse stato trattato in tempo, queste perle magnetiche avrebbero potuto rompergli l'intestino, causando una necrosi, mettendo in pericolo la sua vita», ha riferito il chirurgo che ha effettuato l'intervento.