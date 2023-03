Rider collassa stremato durante una consegna: il portiere del palazzo non lo soccorre (e il cliente si lamenta)

A mezzanotte, dopo l'ennesima consegna, si è sentito male e ha chiesto aiuto, ma il portiere del palazzo si è rifiutato di soccorrerlo. Il rider ha così dovuto chiamare l'ambulanza da solo, incassando pure le critiche del cliente per l'ordine arrivato non in perfette condizioni. È successo a Londra lo scorso 23 febbraio: protagonista Mohamed, un rider di Deliveroo, la cui storia è stata condivisa sui social dal sindacalista James Farr, che ha documentato l'accaduto con foto e video.

Londra, rider si sente male e nessuno lo soccorre

Dopo aver accusato un malore, Mohamed ha chiesto al portiere del lussuoso stabile londinese di poter entrare per ripararsi dal freddo e la pioggia, ma ha ricevuto un rifiuto. Mentre attendeva l'ambulanza, il rider ha consegnato la cena gourmet ai clienti, che hanno avuto anche l'ardire di lamentarsi poiché mancavano alcuni articoli. Farr ha evidenziato la totale mancanza di umanità dei destinatari dell'ordine, i quali non hanno prestato soccorso a Mohamed e sono andati via.

Gli unici a interessarsi delle condizioni di salute del rider sono stati alcuni passanti. Persino Deliveroo, come testimoniato sempre dal sindacalista su Twitter, non ha mosso un dito, esortando soltanto il fattorino a completare la consegna in orario.