Rita Roberts, identificata dopo 31 anni la vittima di un omicidio in Belgio: è lei la donna con il tatuaggio del fiore. Ma il suo assassino è ancora sconosciuto

Per 31 anni è rimasta senza nome. Ora una vittima di omicidio conosciuta solo come "la donna con il tatuaggio del fiore" è stata finalmente identificata: si tratta di Rita Roberts, trentunenne britannica, che nel 1992

fu uccisa violentemente e il suo corpo gettato in un fiume ad Anversa, in Belgio.



L'omicidio

La donna si era trasferita ad Anversa da Cardiff nel febbraio di quell'anno e la sua famiglia l'ha sentita per l'ultima volta quando ha ricevuto una cartolina a maggio. Il 3 giugno, il suo corpo è stato scoperto galleggiare contro la grata di un impianto di trattamento delle acque nel fiume Groot Schijn, vicino a Ten Eekhovelei, e gli investigatori hanno affermato che forse era in acqua da qualche tempo. Indossava abiti sportivi e la sua caratteristica fisica più sorprendente era un tatuaggio floreale sull'avambraccio sinistro: un fiore nero con foglie verdi e con la scritta "R'Nick" sotto. Per tre decenni è rimasta senza nome, fino a quando quest’anno è stato lanciato uno sforzo internazionale per identificarla.



Come è stata identificata



Ora che è stata identificata, le autorità belghe chiedono al pubblico di fornire tutte le informazioni in loro possesso mentre continuano le ricerche del suo assassino.

Nel maggio di quest'anno è stato lanciato un appello internazionale che ha visto la polizia belga, olandese e tedesca collaborare con l'INTERPOL per cercare di identificare 22 donne sconosciute che si ritiene siano state uccise. Sebbene molte delle loro identità siano ancora sconosciute, un membro della famiglia nel Regno Unito ha riconosciuto il tatuaggio di Rita al telegiornale e si è fatto avanti, contattando online l'Organizzazione internazionale della polizia criminale e le autorità belghe. La famiglia si è poi recata per incontrare gli investigatori in Belgio e ha identificato formalmente Rita.

Il dolore della famiglia

«La notizia è stata scioccante e straziante», ha detto la famiglia in una nota. «Nostra sorella appassionata, amorevole e dallo spirito libero è stata crudelmente portata via. Non ci sono parole per esprimere veramente il dolore che provammo allora e che proviamo ancora oggi. Anche se la notizia è stata difficile da elaborare, siamo incredibilmente grati di aver scoperto cosa è successo a Rita». La famiglia ha affermato che, sebbene continuino a sentire profondamente la mancanza di Rita, sono grati per il sostegno delle persone scomparse del Belgio, della polizia di Anversa, dell'INTERPOL e della polizia di Durham nel Regno Unito. «Rita era una bellissima persona che adorava viaggiare. Amava la sua famiglia, soprattutto i suoi nipoti, e ha sempre desiderato avere una famiglia tutta sua. 'Aveva la capacità di illuminare una stanza e ovunque andasse era la vita e l'anima della festa. Ci auguriamo che ovunque sia adesso, sia in pace».

Altre 22 donne scomparse

L'indagine rientra nel programma "Identify Me", lanciato all'inizio di quest'anno e rivolto ai casi irrisolti. Creato per aiutare a identificare 22 presunte vittime di omicidio femminile, Identificami ha ricevuto più di 500 messaggi e suggerimenti dal pubblico, ha affermato l'INTERPOL. Il segretario generale Jürgen Stock ha dichiarato oggi: «Dopo 31 anni è stato restituito il nome a una donna assassinata non identificata. Questi casi sottolineano la necessità vitale di collegare le forze di polizia di tutto il mondo, soprattutto quando sono coinvolte persone scomparse. Ci congratuliamo con le autorità di Belgio, Germania e Paesi Bassi per la loro leadership nell'operazione Identificami. Il suo importante lavoro continua». L'INTERPOL esorta i membri del pubblico, in particolare coloro che ricordano un amico o un familiare scomparso, a mettersi in contatto tramite il portale Identificami se riconoscono qualcuno sul sito.