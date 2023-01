Arrestato in Sudan «il trafficante di esseri umani più ricercato al mondo»

L'Interpol ha annunciato l'arresto in Sudan del «trafficante di esseri umani più ricercato al mondo».

Si tratta di un uomo eritreo, Kidane Zekarias Habtemariam, che grazie a un'indagine degli Emirati Arabi Uniti e informazioni condivise attraverso l'agenzia di polizia internazionale è stato identificato in Sudan.

Come riporta la stampa internazionale, Habtemariam era noto per il «trattamento particolarmente violento e crudele» riservato ai migranti.

Sono stati emessi anche due avvisi rossi dell'Interpol - dall'Etiopia e dai Paesi Bassi - per traffico di migranti, tratta di esseri umani e altri crimini correlati.

L'Interpol sostiene che Habtemariam gestisse un'organizzazione criminale su larga scala che rapiva, estorceva e ucciva migranti dell'Africa orientale e che si presume abbia coinvolto migliaia di persone.