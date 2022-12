Russia, il numero di prigionieri nella colonie sta diminuendo: la strategia del gruppo Wagner

Nei mesi di settembre e ottobre il numero dei prigionieri nelle colonie correzionali russe è diminuito di 23mila persone: una situazione del genere non si verificava dal 2010. Il motivo di questo fenomeno è legato all’unità del gruppo paramilitare Wagner.

Secondo quanto riporta il canale d’informazione russo Mediazona, il Servizio penitenziario federale ha registrato, all'inizio di agosto, quasi 349mila detenuti in colonie correzionali. A settembre ce n'erano mille in meno mentre agli inizi di ottobre e di novembre si è notato un forte calo con più di 23mila prigionieri scomparsi dalle colonie. .

Un trend preoccupante

I dati storici sul numero di detenuti nelle colonie mostrano che non è mai capitata una situazione così drastica, nemmeno durante lla primavera del 2015. In quell'occasione, in Russia fu stata indetta un'amnistia in occasione del 70° anniversario della Vittoria: il numero dei prigionieri diminuì di circa 15.000 unità in due mesi. La seconda riduzione comparabile della popolazione carceraria si è verificata all'inizio del 2020. Durante la prima ondata di coronavirus, i tribunali russi hanno iniziato a emettere meno condanne, per un totale di 17mila persone in meno.

Le promesse del «cuoco di Putin»

Nel 2022, la Duma di Stato non ha dichiarato un'amnistia e non ha adottato leggi che avrebbero dovuto alleviare la situazione dei prigionieri. Ma con lo scoppio della guerra, in Russia è apparso un uomo che promette libertà in cambio della partecipazione alla guerra contro l'Ucraina: si tratta di Yevgeny Prigozhin, soprannominato «il cuoco di Putin», colui che recluta detenuti nel Wagner Pmc.

I primi rapporti sul reclutamento di prigionieri nel Pmc Wagner sono apparsi nel luglio 2022. A settembre su Telegram iniziarono ad apparire video in cui Prigozhin parlava personalmente nelle colonie: la promessa dell’oligarca russo è di far ottenere la grazia ai prigionieri che si uniscono al gruppo Wagner dopo sei mesi di partecipazione al conflitto. Per perdonare un prigioniero, è necessario un decreto del Presidente della Russia - durante la guerra non è ancora apparso un solo documento del genere, anche se potrebbero non essere pubblici .

A ottobre, i membri del Consiglio della Federazione Andrei Klishas e Olga Kovitidi hanno redatto un disegno di «legge sulla grazia» per i prigionieri che partecipano alle ostilità; questo documento non è ancora stato adottato.

Non è chiaro come sia formalizzata dal punto di vista legale la partecipazione dei detenuti al Pmc Wagner. Presumibilmente, coloro che hanno acconsentito vengono trasferiti tramite documenti nelle colonie nella regione di Rostov ma non è chiaro come l'Fsin giustifichi la loro continua assenza dal luogo di detenzione.

Ai parenti delle reclute viene detto che la loro ubicazione è un'informazione riservata. Inoltre non si sa come siano registrati coloro che sono morti in guerra. Secondo la fondatrice di Rus Sedentary, Olga Romanova, le reclute totali sono destinate ad toccare quota 40mila entro la fine dell'anno.