Lo sceicco denuncia le sue tre mogli: «Non mi lasciano sposare un'altra donna»

La moglie incinta muore in un incidente causato da un ubriaco: lui pubblica le foto da morta su Facebook

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2018 16:35

Un notosalafita ha deciso dile sue, 'ree' di non avergli dato il permesso di sposare una quarta donna. Il marocchino, 67 anni, pur non volendo rilasciare dichiarazioni, attraverso il suo legale ha confermato di aver portato un caso familiare in tribunale. Come riporta LeSiteInfo.com , la legge inconsente agli uomini di sposare fino a quattro donne, come tra l'altro indicato dal, ma solo con il consenso delle altre mogli. Negli ultimi anni, si sono moltiplicati i casi di divorzio proprio a causa di donne che si rifiutavano di permettere al marito di avere altre mogli., uno sceicco salafita, in passato ha avuto alcuni problemi con la legge: condannato a 30 anni di carcere, nel 2003, per la sua militanza in gruppi di fondamentalisti islamici, alla fine, nel 2011, è stato liberato grazie all'indulto concesso dal re. Da quel giorno, Fizazi è un convinto monarchico, che ha avuto anche accesi scontri verbali con alcuni prigionieri politici e che ha mostrato un certo impegno nella lotta all'ateismo, al liberalismo e a tutti gli oppositori del regime ultraconservatore. L'ultima denuncia, in ordine di tempo, 'collezionata' dall'uomo risale all'anno scorso: come riporta anche 20minutos.es , era stato accusato di aver rapito una giovane palestinese per prenderla in sposa, attraverso la pronuncia di un versetto del Corano (una pratica, questa, molto comune in vari paesi di religione musulmana, ma vietata dalla legge del Marocco).