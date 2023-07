Scomparso in Francia un bambino di due anni

La Francia è con il fiato sospeso per la scomparsa del piccolo Émile di solo due anni.

La famiglia si stava preparando per andare a fare una passeggiata quando si è accorta dell'assenza del bambino.

«Religiosa, vivace e numerosa»: così gli abitanti del villaggio di Le Vernet descrivono la famiglia di Émile, che è conosciuta da tutti gli abitanti del paese poiché da circa 20 anni va in villeggiatura in quella zona.

Secondo il quotidiano francese La de Peche, Émile vive con i suoi genitori a La Bouilladisse, nella regione Bouches-du-Rhône, a 30 minuti da Marsiglia e a 170 chilometri da Le Vernet.

In precedenza avevano vissuto vicino a Marsiglia. La famiglia si reca regolarmente in vacanza al villaggio di Le Vernet con i nonni.

Nato e cresciuto in una famiglia cristiana, il padre di Émile è il maggiore di dieci figli. Ogni anno trascorrono diversi giorni a Le Vernet, durante l'estate, dove organizzano diversi concerti di musica classica di ispirazione religiosa nella chiesa locale.

La scomparsa di Émile sta mobilitando gli sforzi delle autorità, dei residenti, dei soccorritori e di vari volontari. Il bambino era nel giardino della casa dei nonni l'ultima volta che è stato visto.

Al momento le autorità francesi hanno annunciato un'operazione di ricerca più mirata e selettiva. Sono stati mobilitati oltre 800 elementi tra esercito, vigili del fuoco, polizia, squadre tecniche cinofile, droni, 20 squadre di cani da pista e 200 volontari. Il sito sarà chiuso a chiunque provenga da fuori villaggio. Per partecipare alle ricerche sono giunti sul posto dieci militari dell'Esercito, specialisti in interventi in zone complicate.

«Tutte le ipotesi restano valide», ha dichiarato il magistrato in una conferenza stampa. «Nessuno è favorito e nessuno è escluso. Sono state condotte numerose interviste a testimoni».

Il bambino è alto circa 90 centimetri, ha i capelli biondi e gli occhi castani. Quando è scomparso indossava una maglietta gialla e pantaloncini bianchi con una fantasia verde.

Sono, inoltre, impiegati due elicotteri dotati di telecamere termografiche che sorvolano il paese alla ricerca di tracce di Émile. La madre del minore ha registrato un messaggio vocale che viene trasmesso attraverso un velivolo. L'obiettivo delle autorità è che il piccolo riconosca la voce della madre.

I genitori del bambino sono sconvolti dalla scomparsa del figlio. Sebbene non si siano ancora pronunciati pubblicamente, il responsabile della regione afferma che i familiari sono in grande difficoltà.