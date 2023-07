​Medico condannato per aver abusato di alcune ginnaste statunitensi accoltellate in carcere

L'ex medico della squadra di ginnastica femminile statunitense Larry Nassar è stato accoltellato più volte durante una discussione in una prigione federale in Florida, negli Stati Uniti. Nonostante le ferite, le sue condizioni di salute sono stabili, secondo quanto ha riferito l'AP. Nassr è stato pugnalato alla schiena e al petto.

«La squadra di intervento ha immediatamente adottato misure di soccorso», ha dichiarato in una nota il portavoce del governo Benjamin O'Cone. Il detenuto è stato trasportato in un ospedale locale.

L'FBI è stato informato dell'incidente e ha aperto un'indagine interna, ha aggiunto O'Cone. Nessun altro membro del personale o dei detenuti è rimasto ferito.

Nel 2018 Larry Nassar è stato condannato a una pena di 175 anni di carcere per aver abusato sessualmente di alcune giovani ginnaste americane.