Il cadavere di una donna è stato ritrovato sulla spiaggia

Il cadavere di una donna di nazionalità portoghese è stato ritrovato su una spiaggia nella località di Colares di Sintra, Portogallo.

Come riporta la stampa locale, la donna stringeva in una mano le chiavi della sua auto, che è stata localizzata con l'ausilio della GNR poco distante dal luogo del suo ritrovamento. Grazie all'intervento della polizia è stato possibile accedere immediatamente ai documenti per il riconoscimento. Così, è stato stabilito che si tratta di una donna di 54 anni.

L'intervento della polizia è avvenuto nella notte, dopo un'allerta ricevuta alle 23:36, attraverso il Centro di coordinamento per la ricerca e il soccorso marittimo di Lisbona, e ha coinvolto anche i vigili del fuoco volontari di Colares.

A dare l'allarme è stato un uomo che stava passeggiando sulla spiaggia con il figlio.

Sul cadavere non sono stati evidenziati segni di ferite o contusioni.

La salma è stata trasportata dai vigili del fuoco presso l'ufficio medico-legale del Cimitero di Guia, Cascais, dove verrà eseguita l'autopsia.