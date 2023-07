La morte di una donna incinta all'ospedale di Aveiro, Portogallo, dopo il parto, ha sollevato dubbi tra parenti e amici.

Questi raccontano, come riporta CM, che la donna di 41 anni non ha mai avuto alcun tipo di «complicazione o rischio» durante la gravidanza e affermano che le giustificazioni dell'ospedale sono «assurde e contraddittorie». «Niente avrebbe potuto far prevedere un esito così tragico», hanno riferito.

La donna è morta il 3 luglio. In risposta al CM, il Centro Hospitalar do Baixo Vouga ha dichiarato di essere «profondamente rammaricato» per la morte della partoriente e informa di aver già disposto un'indagine interna.