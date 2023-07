Marito e moglie sposati da 78 anni mantengono la loro promessa d'amore e muoiono nello stesso giorno

Innamorati fin dall'infanzia e sposati da 78 anni, marito e moglie brasiliani hanno mantenuto la promessa che si è fatta tante volte: restare insieme sino alla morte, e i due sono deceduti nello stesso giorno. La coppia che non ha avuto figli, ha allevato ed educato i figli di molti familiari e vicini.

Mamédio Alves Magalhães, 105 anni, è morto poco dopo le quattro del mattino, e la sua amata, Ana Araújo Magalhães, è deceduta quattro ore più tardi, poco dopo le 8 del mattino.

Come racconta la stampa locale, la coppia ha vissuto tutta la vita a Paranã, una città di 10.000 abitanti nel sud dello stato di Tocantins, nel nord del Brasile, e l'amore tra i due ha coinvolto nipoti, familiari e conoscenti, ed è durato fino all'ultimo respiro di vita.

Ana, dalla salute più fragile del marito, non camminava da molto tempo e trascorreva la maggior parte del tempo in uno stato di assenza, ma ogni giorno, quando arrivava l'ora di pranzo, pronunciava sempre le stesse parole, le uniche che pronunciava, chiedendo, preoccupata, se avevano già dato da mangiare al marito.

Mamedio, pur avendo 105 anni, camminava e parlava ancora, e ripeteva ormai da anni che non voleva continuare a vivere senza la sua donna. Quando Ana, la cui salute già provata è peggiorata a causa di una polmonite, è stata dimessa dai medici, affinché potesse morire a casa sua, Mamédio ha preso la decisione di andare via con lei.

Al ritorno a casa della sua amata, sapendo che non sarebbe durata molti giorni, Mamédio ha smesso di mangiare e di prendere le sue medicine e nessuno è riuscito a distoglierlo dalla sua intenzione. Così in breve tempo, è stato lui a aver bisogno del ricoverato a causa del suo avanzato stato di debolezza. È deceduto in ospedale all'alba e quattro ore dopo, quando i membri della famiglia sono andati nella stanza di Ana l'hanno trovata senza vita.