« Ho deciso di denunciare perché mi sono fatta prendere dalle notizie che sentivo in televisione . S i sentiva tanto delle violenze e così ho pensato : “ non si sa mai, denunci o”. M a in realtà ero io quella che menava forte ». Q uesta l’assurda motivazione che ha spinto Paola (nome di fantasia) a portare l’ex marito in tribunale con l’accusa di maltrattamenti. Ma ieri mattina M.M. , romano di 72 anni , è stato assolto dai giudici della Capitale « perché il fatto non sussiste » . Un vero incubo, stando all e iniziali contestazioni della Procura , durato dal 2014 sino al 31 luglio 2019 , data in cui l’imputato venne allontanato da casa. Liti feroci che culminavano in pugni, schiaffi e addirittura testate , in un clima di perenne « vessazione di natura psicologica e fisica », si legge nel capo d’imputazione , che avrebbero causato alla moglie « un perdurante e grave stato di ansia e di paura , ingenerando un fondato timore per la propria incolumità personale » . T utto questo davanti alle due figlie gemelle, all’epoca minorenni . Tanto è vero che al 72enne era contestata anche l’aggravante di aver sottoposto le ragazzine « ad atti di vessazione psicologica, facendole assistere agli atti di sopraffazione posti in essere nei confronti della madre , nonché in alcune occasioni percuotendole anche fisicamente , così rendendo le condizioni di vita del nucleo familiare insostenibili » .

L’ALTRA VERITÀ

Ma nel corso del lungo processo è emersa una realtà ben diversa. A prendere le botte era lui. Gli insulti c’erano , ma reciproci : a volte qualche strattone e un paio di schiaffi , ma anche in questo caso da parte di entrambi. « Un comportamento sicuramente non adeguato per garantire la serenità dei figli – ha sottolinea to in aula l’avvocato della difesa , Alessia Sangiorgio – ma che non dimostra in alcun modo la veridicità dei maltrattamenti. Anche sentendo le testimonianze della presunta vittima e guardando la differenza di corporatura tra lei e il marito ». Lui è un uomo piccolo di statura e minuto di corporatura . Paola , invece , è giunonica : pesa oltre 140 chili. In aula ha confessato: « Signor giudice , qualche pugno e ceffone l’ho dato , anche se non sono una campionessa di boxe » . E infatti all’ospedale ci è finito l’ex marito, con le costole rotte per una gomitata in pieno sterno al termine di una delle tante liti. La vergogna è tanta e per proteggere il nome della famiglia l’uomo ha racconta to ai medici di aver fatto una brutta caduta in casa.