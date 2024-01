Allerta neve, scuole chiuse in diversi comuni

Stop alle lezioni domani, 20 gennaio, in diversi comuni della provincia di Avellino, a causa dell’allerta neve. I sindaci hanno firmato le ordinanze per tenere chiuse le scuole.

Sono previsti fiocchi bianchi anche a bassa quota. Istituti chiusi, dunque, ad Ariano Irpino, Montella, Sturno, Grottaminarda, Montemarano, Rocca San Felice, Guardia Lombardi, Lioni, Lacedonia, Calitri, Sant’Angelo dei Lombardi, Cassano Irpino, Capriglia Irpina, Grottolella e Montefredane.

In allerta la Prefettura di Avellino che ha sollecitato i Comuni a garantire la sicurezza dei cittadini, adottando ogni azione utile per scongiurare problemi. Nevicate abbondanti sono previste in Alta Irpinia, Valle Ufita e Baronia.