Truffa bonus edilizi, tre arresti in Irpinia

Truffa su bonus facciate in Irpinia, tre arresti da parte della Guardia di Finanza di Avellino.

A seguito di un’indagine della Procura della Repubblica, i finanzieri hanno tre persone , accusate di truffa aggravata ai danni dello Stato, riciclaggio ed autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta illecitamente acquisiti, concernenti inesistenti lavori edili rientranti nei Bonus Facciata, Eco Bonus e Bonus Ristrutturazioni.

È stato eseguito, inoltre, un decreto di sequestro preventivo di 300.885,88 euro, nei confronti degli indagati e delle società ad essi riconducibili, oltre al "blocco" dei crediti di imposta ancora presenti nei Cassetti Fiscali degli indagati, per complessivi 3.815.000,00 euro.

Le indagini hanno consentito di acquisire elementi tali da far ritenere la creazione di crediti di imposta inesistenti, attraverso la certificazione di lavori di rifacimento delle facciate di un vetusto immobile ubicato a Solofra e le ristrutturazioni di altri immobili nello stesso comune, per la somma complessiva di oltre 4.000.000,00 di euro. Al fine di nascondernee la provenienza, i crediti sono stati successivamente oggetto di numerose cessioni, anche a favore di soggetti diversi, che sono riusciti in parte a monetizzarli presso un istituto di credito, ricavando un profitto di 300.885,88 euro.