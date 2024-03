Marito e moglie 90enni restano vittime di una caduta fuori casa

Alle prime luci dell'alba, i Carabinieri della Stazione di Montemarano sono intervenuti in località “Musanni” per soccorrere una coppia novantenne in difficoltà.

La donna in nottata era uscita da casa e a seguito di una caduta non era riuscita ad alzarsi. Il marito, nel tentativo di raggiungere l'abitazione della figlia per chiedere aiuto, è anch'egli caduto in un terreno fangoso, rimanendo bloccato.

Dopo aver localizzato la coppia, i Carabinieri hanno coordinato le operazioni di soccorso insieme al personale del “118”. Entrambi gli anziani, colti da uno shock ipotermico a causa delle basse temperature della notte, sono stati trasportati all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi.