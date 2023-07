Prostituto sorprende la polizia e confessa di aver ucciso 11 clienti

Un «Garoto de Programa», come in Brasile viene chiamato un uomo che lavora come prostituto, è stato arrestato perché sospettato di aver commesso un omicidio, tuttavia l'accusato ha sorpreso la polizia rivelando di essere un serial killer.

Come riporta la stampa locale, Renato Teixeira da Silva, 35 anni, ha tranquillamente confessato al capo della polizia Roberto Krasovic di aver già ucciso 11 clienti, tra uomini e donne.

L'uomo è stato arrestato nella città di Franco da Rocha, nell'area metropolitana di San Paolo, con l'accusa di coinvolgimento nella morte di un uomo scomparso nel dicembre 2022 in un'altra città vicina alla capitale di San Paolo Paulo, São Bernardo di Camp.

Interrogato dal capo della polizia, il sospettato ha confessato con calma non solo l'omicidio di cui era accusato, ma anche la morte di altre dieci persone di cui la polizia non era a conoscenza e che potrebbero a questo punto non essere le uniche.

«La sua confessione è stata incredibilmente fredda. Ha dettagliato i crimini e specificato persino la sua arma preferita, un coltello da 15 cm», ha riferito il capo della polizia che guida le indagini.

Renato è stato associato al primo delitto dopo che l'uomo ha chiamato la proprietaria di una casa che aveva preso in affitto da tempo e averle detto di aver lasciato seppellito al suo interno un corpo, quello dell'uomo scomparso lo scorso dicembre. La proprietaria spaventata ha chiamato la polizia, che si è recata sul posto e ha trovato i resti della vittima.

Secondo la polizia, Rafael, che usava il nome Bruno nella sua vita da prostituto, ha incontrato le vittime, ha mantenuto con loro relazioni per un po' di tempo e poi le ha uccise. Krasovic ha aggiunto che, finora, non c'è nulla che suggerisca che Renato abbia estorto denaro alle vittime o che le abbia uccise per qualche guadagno economico.

Infatti, in uno schema di comportamento che sembra evidenziare una personalità psicopatica, Renato assassinava i suoi clienti semplicemente quando si annoiava della relazione o quando veniva contraddetto oppure gli veniva chiesto di fare qualcosa che non voleva fare.