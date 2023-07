Corrida di Pamplona, decine di feriti nella corsa con i tori nel centro

Dieci persone sono rimaste ferite, sei delle quali sono state portate d'urgenza in ospedale, durante la tradizionale corrida di Pamplona in Spagna, organizzata per i tradizionali festeggiamenti di San Firmino.

Come racconta la stampa locale, la corrida è lunga 900 metri e dura dai due ai tre minuti.

Ma nonostante la sua celerità, riesce a catalizzare l'attenzione di migliaia di persone tra residenti e turisti.

La tradizione, infatti, è molto conosciuta e ogni anno arrivano nella città spagnola tanti curiosi e turisti che intendono fare l'esperienza di vedere dal vivo la corsa.