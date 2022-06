Colombia, tribuna crolla durante la corrida: è caos. Almeno 4 morti e 500 feriti

Almeno quattro morti e cinquecento feriti. È questo il tragico bilancio del crollo di una tribuna di un'arena di El Espinal, comune del dipartimento di Tolima in Colombia. L'incidente è avvenuto oggi durante una corrida organizzata in occasione dei festeggiamenti per San Pedro. Secondo le prime notizie, uno dei palchi della costruzione sarebbe improvvisamente collassato su se stesso, provocando il caos. Alcuni dei video della tragedia che circolano sui social sono stati registrati con droni. Nei filmanti si vede chiaramente come crolla una parte della struttura. Molti cominciano a scappare, altri provano a calmare i tori, alcuni corrono ad aiutare i feriti.

