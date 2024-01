Joaquin, dal calcio alla corrida: pronto l'esordio da torero per l'ex Fiorentina e Betis

Una vita a inseguire un pallone, a danzare tra i difensori avversari a impersonificare un sentimento di attaccamento alla maglia come pochi hanno fatto. La carriera di Joaquin Sanchez, conosciuto solo come Joaquin, non è stata delle più illustri, ma lo spagnolo si è tolto diverse soddisfazioni con il Betis e con la Fiorentina. E ora che ha appeso le scarpette al chiodo è pronto a togliersene un'altra: esordire come torero. La corrida è una delle sue grandi passioni e il quarantaduenne, che ha lasciato il calcio a giugno 2023, ha deciso di viverla da protagonista.

Joaquin passione torero

A El Puerto de Santa María, in un festival per tutti quelli che si sentono pronti per il ruolo, Joaquin sta per godersi la sua prima da torero.