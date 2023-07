«Corrida in Contrada», successo con Sinatra

Il primo classificato è stato Giuseppe Zollo di Benevento che ha proposto l'evergreen «My way» di Frank Sinatra; argento per Raffaele Verdicchio, terzo posto per Enrico Russo e quarto per Giuseppe De Cicco. Si è conclusa con questi risultati la «Corrida in Contrada» edizione 2023, evento collegato alla festività di San Vitale e organizzato dal «Comitato festa» con la collaborazione della Pro Loco Samnium di Benevento.

Giuseppe Petito e Piera Salvatore hanno presentato ben 23 dilettanti allo sbaraglio, che hanno conquistato il folto pubblico mettendosi alla prova tra canzoni, poesie, imitazioni, giochi circensi, barzellette, sempre all'insegna dell'allegria, della spensieratezza e della goliardia. Prima del contest il saluto di don Maurizio Sparaneo (parrocchia Spirito Santo) e la premiazione dei vincitori della gara di bocce (Leopoldo Catalano e Franco Castagnozzi) del «Primo Memorial Cosimo Tomaciello» svolto con la collaborazione del Dopo Lavoro Ferroviario di Benevento.