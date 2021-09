Cuba, scuola dal 6 settembre ma a distanza: lezioni in presenza solo con tutti gli studenti vaccinati

Mentre in Italia continua il conto alla rovescia per il ritorno sui banchi, anche dall'altra parte dell'Atlantico il suono della campanella deve fare i conti con i contagi Covid. A Cuba l'anno scolastico avrà inizio il prossimo 6 settembre, ma le attività didattiche saranno a distanza e si ritornerà a lezioni in presenza solo quando tutti gli studenti saranno vaccinati. Lo ha annunciato oggi la ministra della Pubblica Istruzione, Ena Elsa Velázquez Cobiella.

In una conversazione con i giornalisti nel Palazzo della Rivoluzione di L'Avana la ministra, riferisce il portale di notizie Cuba Debate, ha confermato che «la decisione di avviare le lezioni a distanza è stata presa d'intesa con gli esperti del ministero della Sanità pubblica». «Sappiamo - ha ancora detto Velázquez Cobiella - che le famiglie cubane sono molto preoccupate per la ripresa dell'anno scolastico 2021-2022». Ed è per questo, ha proseguito, che la decisione di mantenere il distanziamento è stata presa ieri in una riunione a cui hanno partecipato anche il presidente della Repubblica, Miguel Daz-Canel Bermúdez, e il primo ministro, Manuel Marrero Cruz. Per quanto riguarda le vaccinazioni, ha concluso la ministra, è stato messo a punto che prevede un processo in tre fasi, dagli studenti più grandi, fino agli scolari della scuola primaria. Attualmente Cuba sta svolgendo una serie di test per la vaccinazione pediatrica dall'età di tre anni con due suoi vaccini, Abdala e Soberana.