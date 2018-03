Lunedì 26 Marzo 2018, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 20:36

Un disperato appello, quello di una bimba siriana in lacrime e costretta a vivere in un bunker per rifugiarsi dai bombardamenti massicci che da tempo colpiscono il Ghouta orientale. Il filmato, che risale a un mese fa, è stato pubblicato dai media occidentali solo nei giorni scorsi.«Aiutateci, siamo senza acqua né cibo e non possiamo uscire, i bombardamenti hanno distrutto tutti gli edifici. Siamo costretti a dormire per terra, spezzandoci la schiena» - grida la bambina - «Avete ucciso uomini, donne e bambini. Mio padre non c'è più, cosa dovrei fare ora? Questo non è più vivere. Bashar Al Assad, non hai una moglie e dei figli anche tu? Cosa faresti se qualcuno li volesse ammazzare?».