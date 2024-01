Siria, attacco su Damasco: uccisi 4 capi dei Pasdaran. Hamas: «Da Biden solo illusione su Stato palestinese»

Dopo 27 giorni di silenzio, il presidente Usa Joe Biden è tornato a parlare con Benyamin Netanyahu, per ribadirgli che gli Stati Uniti continuano a puntare sulla creazione di uno Stato palestinese malgrado il premier israeliano appena ieri l'abbia esclusa. E che Israele deve ridurre i danni subiti dai civili a Gaza. La creazione di uno Stato per i palestinesi non è impossibile sotto il premier israeliano Benyamin Netanyahu: «No, non lo è», ha risposto Biden a chi gli chiedeva se fosse impossibile una soluzione a due Stati con Netanyahu.

Il presidente ha quindi spiegato che il primo ministro di Israele non è contrario a tutte le soluzioni a due Stati e ce ne sono diversi tipi. Le Brigate Al-Nasser Salah al-Deen, alleate di Hamas, hanno diffuso un video che mostra un ostaggio israeliano che, secondo loro, è stato ucciso in un attacco aereo di Israele.