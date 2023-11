Donald Trump, morta la sorella: ​Maryanne Trump Barry trovata senza vita nella sua casa a New York. Mistero sulle cause

Maryanne Trump Barry, la sorella maggiore di Donald Trump, è morta all'età di 86 anni. Lo riporta il New York Times. La donna è stata trovata senza vita nella sua casa sulla Quinta Strada, a New York.

Trono di Spade, nata morta la figlia de "La Montagna". L'attore Thor Bjornsson pubblica le foto choc

Morta la sorella di Donald Trump

Le cause del decesso non sono ancora note e saranno accertate dalle autorità.

Chi era Maryanne Trump Barry

Figlia maggiore di Fred e Mary Anne MacLeod Trump, Barry divenne assistente procuratrice nel 1974 e poi fu nominata giudice distrettuale nel New Jersey da Ronald Reagan nel 1983. Era andata in pensione nel 2019.

Secondo quanto emerso dalle registrazioni diffuse da Mary Trump, la figlia di Fred jr che negli ultimi anni si è trasformata in una delle più grandi accusatrici dello zio ex presidente, non correva buon sangue tra Barry e il tycoon, con la giudice che era critica delle manovre politiche del fratello. Secondo alcune rivelazioni, Barry aveva dato del «pagliaccio» a Trump durante le elezioni del 2016.