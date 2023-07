Sottomarino Titan, lo scafo cilindrico (e non sferico) e la fibra di carbonio per risparmiare: così è nata l'implosione negli abissi

Uno scafo cilindrico che solitamente per i sommergibili di quelle dimensioni e per quelle profondità è sferico. E ancora, un materiale (la fibra di carbonio) utilizzata per risparmiare al posto del titanio ben più costoso. Per risalire alle cause dell'implosione del sottomarino Titan, spiegano gli investigatori federali americani, serviranno fino a 18 mesi. Ma quel che è certo è che alla base dell'incidente mortale che è costato la vita a cinque persone che erano a bordo il 18 giugno scorso, ci sono errori relativi al "design" del Titan. Fino alla tragedia, nessuno era mai morto mentre pilotava o guidava un sommergibile. Un record di sicurezza rimasto in piedi quasi un secoolo nonostante migliaia di esplorazioni.

Il problema dello scafo

A differenza della maggior parte degli altri sommergibili, lo scafo del Titan aveva la forma di una pillola, che si adattava a più passeggeri. Lo standard del settore è invece la sfera, notoriamente più adatta alle pressioni delgli abissi.

Il cilindro centrale dello scafo utilizzava fibra di carbonio, non il titanio che è un materiale più costoso utilizzato in altri sommergibili che fino ad oggi hanno riportato i passeggeri in sicurezzza. OceanGate ha adottato un approccio particolare, lavorando per ridurre al minimo il costo del batiscafo. L'imbarcazione leggera era più facile da trasportare e non richiedeva una nave madre dedicata, ma poteva invece essere rimorchiata su un dispositivo di galleggiamento dietro una nave noleggiata. Rispetto ai rivali, ha affermato la società, i risparmi hanno reso Titan «più redditizio dal punto di vista finanziario».

Titan, cosa è successo davvero? Tutte le falle della sicurezza, dalla "tuta da volo" ai "gilet in pile"

Il confronto tra il Titan e Alvin

Il New York Times ha realizzato un confronto tra il design del Titan e quello più "classico" di Alvin, un sommergibile che dal 1973 ha realizzato più di 4500 immersioni. Lo scafo di Titan era più grande e conteneva due passeggeri in più rispetto ad Alvin, che ne poteva ospitare tre. Tim Foecke, un metallurgista forense in pensione che ha svolto test meccanici e analisi dei guasti su metalli e fibra di carbonio, ha spiegato che il cambiamento nella geometria dello scafo da una sfera stretta a un lungo tubo potrebbe aver contribuito alla catastrofe del Titan. Uno scafo più grande deve essere più forte e più spesso per sopportare la stessa pressione di uno più piccolo. «Tra due scafi dello stesso spessore, quello più grande sarebbe "collassato o ceduto" per primo».

In più OceanGate ha creato la maggior parte dello scafo di Titan in fibra di carbonio, piuttosto che il titanio convenzionale utilizzato per Alvin, consentendogli di risparmiare. Il titanio è resistente sia alla compressione che alla tensione. Ciò significa che può resistere a forze che lo schiacciano o lo separano. La fibra di carbonio, tuttavia, è molto più efficace nel resistere alle forze di trazione rispetto alle forze di schiacciamento, come la compressione. Resiste alla trazione per un po' prima di rompersi, ma collassa o si deforma se spinto o compresso. «Sono rimasto molto sorpreso dalla costruzione in fibra di carbonio del Titan - ha detto Foecke - perché la compressione è stata la forza principale che il sommergibile ha incontrato durante la sua lunga discesa».

Il risparmio

La fibra di carbonio viene spesso utilizzata nell'industria aerospaziale perché è resistente e leggera. Ha ridotto il peso del Titan a 21.000 libbre, rispetto alle 45.000 libbre di Alvin.

«Questa riduzione di peso ci consente di trasportare un carico utile significativamente maggiore, che utilizziamo per trasportare cinque membri dell'equipaggio», aveva spiegato Stockton Rush, amministratore delegato di OceanGate e una delle vittime. Per ridurre ulteriormente i costi per la stagione 2023, Rush ha noleggiato una nave madre più piccola, più vecchia e meno costosa di quelle delle spedizioni precedenti. La Polar Prince era troppo piccola per trasportare il Titan sul suo ponte. La nave ha quindi rimorchiato il batiscafo nel viaggio di tre giorni da St. John's, Terranova, al sito del Titanic.

La progettazione

Gli ingegneri che sono stati intervistati dal New York Times hanno espresso anche preoccupazioni sulla progettazione del Titan poiché in alcune aree sono stati uniti materiali dissimili. Poiché materiali diversi cambiano forma a velocità diverse quando sono sotto pressione, ottenere e mantenere una tenuta in queste aree può essere difficile. Negli abissi, il Titan è stato soggetto a pressioni dell'acqua di tre tonnellate per pollice quadrato. Lo scafo di Titan è stato progettato in modo che un guscio in fibra di carbonio fosse incollato agli anelli in titanio su entrambe le estremità. Sotto la pressione delle acque profonde, la fibra di carbonio si comprimerebbe come diametro più rapidamente del titanio, sollecitando la giunzione della colla. «L'umidità o il sale marino potrebbero aver degradato la fibra di carbonio dello scafo e la colla che la unisce al titanio, creando un altro potenziale punto debole», ha affermato Kedar Kirane, un ingegnere meccanico.