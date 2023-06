​Il miliardario Harding, il Ceo Rush, il pilota Nargeolet: ecco chi sono i passeggeri del sottomarino disperso in visita al Titanic

Il miliardario che è andato nello spazio e l'amministratore delegato di OceanGate Expeditions. Sono due dei passeggeri del batiscafo disperso sulle tracce del Titanic. La Guarda Costiera di Boston conferma che a bordo del sommergibile c'erano cinque persone, fra le quali - secondo indiscrezioni di Sky News e secondo quanto affermato da Hamish Harding in un post su facebook - il pilota francese Paul-Henry Nargeolet.

Chi sono i passeggeri

Il miliardario britannico Hamish Harding, rinomato a livello mondiale per le sue imprese, era uno dei passeggeri.

Le ricerche

«Stiamo facendo il possibile», dice l'ammiraglio John Mauger spiegando che le ricerche si stanno svolgendo in un'area remota e questo le rende più complesse. Le ricerche comunque continuano disperate nella consapevolezza che si tratta di una corsa contro il tempo visto che l'ossigeno a disposizione nel sottomarino può durare fra le 70 e le 96 ore. Iniziano intanto a emergere i primi dettagli sull'incidente. Il batiscafo avrebbe perso i contatti con l'equipaggio di Polar Prince, la nave usata per il trasporto all'area del relitto del Titanic, dopo un'ora e 45 minuti dall'avvio della discesa del batiscafo. Da allora è scattata l'emergenza, con le ricerche che si intensificano di ora in ora e sono destinate a continuare nella notte.