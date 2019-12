Sparatoria in New Jersey, un morto e diverse persone ferite: è caccia un uomo e una donna

Sparatoria a Jersey City - capoluogo della Contea di Hudson nello Stato del New Jersey - a due passi da New York, in seguito alla quale ci sarebbero un morto e diverse persone ferite. Tra queste probabilmente due poliziotti, ma le notizie sono ancora frammentarie. L'episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un supermarket kosher.



Nel frattempo, è caccia alle due persone, un uomo e una donna, che con dei fucili avrebbero aperto il fuoco dall'interno di un negozio contro un paio di poliziotti e contro i passanti in strada. L'intera area è stata evacuata, e una vicina scuola contro cui sarebbero stati sparati dei colpi è in lockdown.

Exclusive video from the scene of the active shooter in Jersey City.@BlueLivesNYC @ImperatriceV pic.twitter.com/WGmpYDaDhl — NYC Blue Lives Photographer (@bluelivesphoto) December 10, 2019

