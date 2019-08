Sparatoria in un supermercato in Texas, «numerosi morti» e 18 feriti Video

Il sindaco Dee Margo parla di

La polizia locale ha twittato che c'è un uomo armato ancora attivo e ha invitato a stare lontani dall'area di Cielo Vista Mall. L'episodio sarebbe in corso in un supermercato della catena Walmart.



È intervenuta anche l'Fbi nella sparatoria nel centro commerciale di El Paso. Lo riferisce la Nbc. «La scena è ancora attiva. Abbiamo molte notizie di più sparatori. Per favore evitate l'area mentre la polizia sta conducendo controlli in un'area molto larga»: lo ha twittato la polizia di El Paso.

Scene is still Active. We have multi reports of multiple shooters. Please avoid area police conducting search of a very large area. Media staging will be given when area is secure.