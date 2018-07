Va a fare jogging e non torna più a casa: 20enne scomparsa da una settimana

Martedì 24 Luglio 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 20:04

Dove sia finita Mollie Tibbetts, studentessa universitaria di 20 anni, è un mistero totale. Mercoledì pomeriggio è uscita come al solito dalla sua casa di Brooklyn, cittadina dell'Iowa, per fare jogging: da quel momento in poi nessuno l'ha più vista, come fosse stata inghiottita in un buco nero. Scarpe da corsa, pantaloncini da ginnastica, reggiseno sportivo nero, il suo telefonino e via, a correre come sempre: ma da quella corsa non è mai più tornata. La polizia la sta cercando a tappeto battuto da quasi una settimana: anche con l'aiuto dei residenti della zona, è stato controllato ogni angolo della zona, ma di lei non è stata trovata la minima traccia.E mentre la famiglia e il fidanzato Dalton, disperati, non riescono a trovare una sola ragione per la quale Mollie avrebbe dovuto sparire volontariamente, gli investigatori della Contea di Poweshiek, in collaborazione con l'università e società di social media, stanno scandagliando a fondo i suoi account online e tutti i suoi dispositivi elettronici, portatili e non, in cerca di un indizio, di una traccia anche minima che possa aiutarli a raccapezzarsi, tentando ovviamente di localizzarla anche tramite il suo telefonino.Finora, però, ogni sforzo si è rivelato vano e certamente non sono di conforto le parole del fidanzato e della famiglia, secondo i quali non è assolutamente da Mollie sparire così: non farsi sentire volontariamente da nessuno per giorni e giorni, sapendo di gettare tutti nell'angoscia non è un atteggiamento minimamente associabile al carattere della ragazza, che all'inizio di agosto avrebbe dovuto partire con Dalton per una vacanza nella Repubblica Dominicana. Ma allora, se non è stata lei a voler sparire, nelle mani di chi è Mollie? L'angoscia cresce con il passare delle ore, così come la probabilità che questa vicenda vada ad aggiungersi ai tanti casi insoluti di persone che dovevano tornare a casa nel giro di un'ora e che non hanno mai più fatto rientro.