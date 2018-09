Stuprata da 4 compagni di scuola resta incinta, gli insegnanti provano a farla abortire

Martedì 18 Settembre 2018, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 20:42

Vienee resta, così gliper occultare il tutto provano a farla. Una doppia violenza quella subita da una ragazza minorenne, stuprata prima da 4 compagni di scuola di 17 anni e poi costretta a subire le "cure" del personale scolastico.I fatti si sono svolti in un collegio a Dehradun, in India. La ragazza è stata attirata in un magazzino, con la scusa che avrebbe dovuto dare una mano nell'organizzazione di un evento scolastico, ma una volta a riparo da occhi indiscreti, come riporta anche il Mirror , è stata intrappolata e stuprata dai suoi compagni. Dopo l'attacco la ragazza ha raccontato tutto ai suoi professori che l'hanno obbligata a non fare parola con nessuno di quanto accaduto, e una volta scoperto che era rimasta incinta hanno deciso di risolvere il "problema" a modo loro.Cinque persone sono state accusate di favoreggaiamento per non aver denunciato l'accaduto. A far emergere la verità è stato il fratello della ragazza a cui si è confidata in un momento di disperazione, dopo un mese dallo svolgimento dei fatti sono scattate le denunce e gli arresti.