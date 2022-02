Blocca Internet in tutta la città per impedire ai figli di accedere ai social: papà francese rischia il carcere

Nel disperato tentativo di allontanare i suoi figli dagli schermi dei cellulari, un papà francese rischia sei mesi di carcere per aver temporaneamente impedito a tutti i residenti della città di Messanges, nel sud-ovest della Francia, di accedere a Internet, secondo quanto ha riportato Agencia Nacional de Frecuencias.

L'uomo, la cui identità non è stata resa nota, ha utilizzato un dispositivo per interrompere la connessione alla rete di casa sua tutti i giorni tra mezzanotte e le tre del mattino, orario in cui i suoi figli si dedicavano a navigare sui social network.

Dopo diverse denunce da parte dei vicini, i fornitori del servizio hanno avviato un'indagine, che è stata successivamente inoltrata all'ANFR. I funzionari hanno utilizzato un dispositivo di rilevamento e hanno evidenziato che il meccanismo utilizzato dall'uomo bloccava il segnale Wi-Fi dei telefoni cellulari della sua abitazione, ma anche quelli dell'intera città che conta circa 1.000 persone, nonché quelli di un altro comune vicino.

L'uomo è stato perseguito e se ritenuto colpevole, potrebbe essere condannato a un massimo di sei mesi di carcere, oltre che a una multa fino a 30.000 euro.