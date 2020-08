Terremoto in Grecia, forte scossa nel nord del Peloponneso

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 ha colpito la zona di Kalavrita, nel nord del Peloponneso (Grecia), ed è stata avvertita in tutta l'area circostante. Lo scrive Iefimerida.gr. L'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene, ha localizzato l'epicentro a 10 km a nord-ovest di Kalavrita, ad una profondità di 24 km.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Greece 41 min ago pic.twitter.com/HH3AoBWYxY

— EMSC (@LastQuake) August 22, 2020