🇨🇱#CHILE #ÚLTIMAHORA | Así se vivió el #Sismo en el aeropuerto Arturo Merino Benitez.



El Servicio Geológico de EE.UU. redujo la magnitud del sismo de 7,2 a 6,8.



El Centro Sismológico Nacional de La Universidad de Chile sitúa la magnitud en 6,6#earthquake #Terremoto #Temblor pic.twitter.com/9iE97eeyFE — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) September 29, 2019

Domenica 29 Settembre 2019, 19:02 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terremoto, una fortissima scossa in mare ha scosso il Cile alle 12.57 locali, le 17.57 italiane, L'intensità rilevata dallo US Geological Survey statunitense è stata di 6.8 (ma una prima magnitudo era stata fissata in 7.2. L'epicentro è stato individuato a circa 66 km dalla città costiera di Constitucion, ad una profondità di 16,5 km. Per ora non è stata diramata allerta tsunami.