Bambini rapiti e venduti in Italia durante la dittatura in Cile, spuntano 55 nomi: ​i dati inediti della polizia

Cinquantacinque bambini sono stati sottratti alle loro madri alla nascita e inviati per l'adozione o venduti in Italia sotto la dittatura militare in Cile. Lo rivelano dati inediti della polizia civile diffusi al Quarto Congresso della Fondazione madri e figli del silenzio. Le indagini sulla sorte di questi bambini sono in corso e la campagna della Fondazione ha l'obiettivo di fare pressione per l'avanzamento dell'inchiesta.