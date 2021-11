Coloro che rifiutano la terza dose di vaccino anti Covid non potranno viaggiare all'estero se non sottoponendosi a ben quattro test e a una quarantena di 10 giorni al rientro in Gran Bretagna. Sarebbe questo il piano del governo Boris Johnson, rivelato da The Mail on Sunday, per proteggere il Paese dalla diffusione di nuovi varianti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati