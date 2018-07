Venerdì 6 Luglio 2018, 05:58 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 06:53

CHIANG RAI - Un sommozzatore thailandese, Samarn Unan, ex uomo del corpo dei Navy Seals di Bangkok, sub volontario è morto durante le operazioni di soccorso nella grotta allagata che tiene in trappola da 12 giorni 12 giovani calciatori e il proprio allenatore.Ad annunciare la morte per mancanza di ossigeno durante le operazioni di rifornimento del gruppo di giovani è stato il coordinatore dei soccorsi sul posto, il governatore Passakorn Boonyalak.In alcune parti della grotta comincia a scarseggiare l'ossigeno.Nel frattempo si sta cercando una via alternativa con una squadra di alpinisti arrampicatori musulmani specilizzati nella ricerca di nidi su alberi delle foreste pluviali. Il timore che il monsone in arrivo sabato debba interrompere le operazioni di soccorso sta costringendo le squadre ad un super lavoro.