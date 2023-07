Tuffi dalla barca che sfreccia ad alte velocità. La nuova tendenza, mortale, su Tiktok. Quattro morti negli ultimi sei mesi in Alabama, negli Stati Uniti. Ma la sfida si sta allargando in tutto il mondo. Anche perché i video diventano in breve tempo virali. Come quello caricato pochi giorni fa da un'influencer californiana. «Avrei dovuto saltare anche io», scrive. Nella clip si vedono i suoi amici nel motoscafo che saltano verso la scia lasciata dall'imbarcazione. Un divertimento pericoloso, perché l'impatto con la superficie dell'acqua può essere fatale. È come se ci si schiantasse contro del cemento.

Tuffi dalla barca in corsa, come funziona la sfida

Secondo il comandante Jim Dennis della squadra di soccorso di Childersburg, gli amanti del brivido saltavano o si lanciavano dal retro di imbarcazioni in corsa. Alcuni di loro, però, si sono rotti il collo e sono annegati. "Negli ultimi sei mesi abbiamo avuto quattro annegamenti che erano facilmente evitabili - ha detto Dennis alla WBMA -. Stavano facendo una sfida TikTok. Si tratta di salire su una barca che va ad alta velocità e saltare nell'acqua". Si chiama boat jumping. Non è una novità per molti. Chi soccorre l'ha notata già negli ultimi due anni, ma con i social ora è aumentata.

Le vittime

La prima vittima è stata registrata a febbraio. L'uomo si era tuffato nel fiume Coosa, mentre la moglie e i figli guardavano dalla barca. Nonostante la tragica fine, altre tre persone hanno ignorato gli avvertimenti dei soccorritori e hanno subito lo stesso destino. I partecipanti? Di tutte le età. "Penso che le persone, se vengono riprese dalla telecamera, siano più propense a fare qualcosa di stupido perché vogliono mettersi in mostra davanti ai loro amici per i social media", ha dichiarato Dennis alla ABC 7. "Non fatelo", conclude. "Non ne vale la pena".