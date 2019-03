Cornovaglia, trovano topi davanti a casa ma è una truffa

Martedì 26 Marzo 2019, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2019 22:48

Nella cittadina di Helston , in Cornovaglia , gli abitanti hanno trovato diversi topi davanti a casa. Il motivo? Una truffa. Una ditta specializzata in derattizzazione ha avuto infatti l'idea di scaricare davanti alle abitazioni degli ignari cittadini carcasse di roditori per poi convincerli a rivolgersi a loro.Dopo aver lasciato i topi hanno cominciato a bussare di casa in casa pubblicizzando le loro prestazioni ad un prezzo scontato. Tra le vittime ci sono Ronnie Williams e sua moglie Debbie, che hanno descritto l’accaduto come un “sofisticato” tentativo di truffa.«Una donna ha bussato alla nostra porta e ci ha detto di venire per conto dell’agenzia per l’ambiente, mettendoci al corrente di un problema con i topi nella nostra cittadina. Le ho dato il nostro numero di telefono – continua Debbie - e poco dopo ho ricevuto una telefonata di un uomo che mi riferito che la nostra abitazione era sicuramente coinvolta in questo problema dei roditori. L’uomo ha poi detto di controllare nel retro del giardino dove ho trovato i topi morti sull’uscio di casa». Arriva poi l’offerta della ditta: «I truffatori ci hanno poi offerto un servizio di disinfestazione professionale a metà prezzo».Debbie ha anche aggiunto di essere “inorridita” da quello che è successo: «c’erano quattro grandi topi neri. Era disgustoso. Siamo stati fortunati a non aver dato loro i nostri soldi. E’stato orribile trovare questi animali morti vicino alla porta sul retro».Un portavoce dell’agenzia per l’ambiente ha poi affermato che è compito delle autorità locali, piuttosto che di una ditta privata, occuparsi del controllo dei roditori e di insetti. «Quando si ha a che fare con un ufficiale dell’agenzia per l’ambiente bisogna sempre controllare il tesserino di riconoscimento completo di fotografia. Condanniamo chiunque tenti di ingannare le persone, si tratta di una truffa e va pertanto punita dalla legge».