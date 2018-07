Festa dei tori in strada, papà torero affronta l'animale con la bimba in braccio

Mercoledì 11 Luglio 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 11-07-2018 11:58

Ilsta varando regole decisamente più stringenti per le, con la 'liberazione' (si fa per dire) di animali in strada e uomini che si divertono a farli impazzire dopo averli sedati o legati. In attesa delle nuove leggi, però, le feste popolari continuano ad avere luogo e tra i protagonisti ci sono anche genitori così irresponsabili da meritare di essere candidati ai Darwin Awards.Questo filmato, ad esempio, è stato girato nell'isola di Terceira, nell'arcipelago delle. Quest'uomo, con in braccio la, si diverte ad affrontare il, che però è legato ad una corda e non ha totale libertà di movimento. Un divertimento pericoloso e una tradizione assolutamente innecessaria e dettata dalla stupidità umana.