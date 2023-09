Terremoto Marocco, la faglia tra la placca africana e eurasiatica: così si è compressa la catena dell'Atlante

Un terremoto di magnitudo 7.0 ha colpito la regione di Marrakesh-Safi in Marocco. Il terremoto ha avuto un epicentro situato a 71,8 km a sud-ovest di Marrakech, vicino alla città di Ighil. Il bilancio provvisorio è di 632 vittime, la maggior parte delle quali fuori da Marrakech. Danni diffusi in tutto il Paese: danneggiati edifici e monumenti storici della città oltre che le mura che risalgono al 1120. Il sisma è stato avvertito anche in Spagna, Portogallo e Algeria.