Matteo Berrettini in finale Marrakech: vittoria per l'azzurro, battuto 7-5 6-2 Carballes Baena

658 giorni dopo l'ultima volta, riecco Matteo Berrettini: il tennista italiano domina la finale contro lo specialista spagnolo Carballes Baena (7-5 6-2) che era anche detentore del titolo, e conquista l’ottavo successo della carriera vincendo il torneo di Marrakech.

Per Berrettini è l’ottavo titolo della carriera, il quarto sulla terra battuta: non vinceva sul rosso da tre anni, da aprile 2021 a Belgrado. Ed è l'ennesimo sorriso del tennis azzurro in questo 2024 dopo il grande successo di Sinner a Miami qualche giorno fa.

Una vittoria importante per il morale ma anche e soprattutto per la classifica di Berrettini: Matteo si è presentato al torneo da numero 135 del ranking, da ora sarà ampiamente in Top 100. Confermando, tra l'altro, le ottime cose fatte vedere in questo avvio di anno: a Phoenix erano arrivate buone risposte, a Miami purtroppo ha perso con Andy Murray al primo turno, ma a Marrakech ha giocato alla grande aggiudicandosi poi il successo finale.