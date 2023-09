«Quarantatré anni dopo sono scampato ancora una volta al sisma». Così Maurizio Iannaccone, irpino intervistato dal Tg1, sopravvissuto al violento terremoto che ha colpito il Marocco. È visibilmente sconvolto. Non nasconde la paura quando ha realizzato che quelle scosse fossero legate a un evento sismico catastrofico. «Ho visto l'acqua della piscina uscire dalla vasca - ha raccontato -, e sono subito scappato». Un tempismo vitale. È stato come un flashback dell'orrore per Maurizio Iannaccone. Mario Ciasullo, trentanove anni di Ariano Irpino, graziato dall'anagrafe, non ha mai vissuto l'incubo sismico. «Nell'80 non ero ancora nato - precisa nel corso di una videochiamata il giovane professionista del Tricolle, nipote del compianto Generoso Cusano, arrivato a Marrakech con un gruppo di colleghi solo poche ore prima del sisma per una convention mondiale dell'azienda per cui lavora -, quindi non ho mai provato simili brividi. È stato terrificante».

La struttura dove Mario Ciasullo alloggiava insieme all'avellinese Antonio Pasquale Iannone, responsabile per l'Irpinia della Vorwerk Folletto, ha riportato solo alcune crepe. Intorno invece è il finimondo. Macerie e vittime. Polvere e grida disperate. L'allegria della festa aziendale è stata spazzata via in un attimo. Negli occhi di Mario e Antonio, sopravvissuti al disastro, restano le scene raccapriccianti di morte e dolore. Erano partiti con un volo aereo da Napoli appena qualche ora prima.

Tra qualche ora invece saranno nuovamente imbarcati grazie alla solerzia della Farnesina e dell'Ambasciata Italiana in Marocco che ha provveduto a contattare tutti i connazionali presenti sul territorio, e a rimpatriarli a stretto giro. «Per fortuna siamo salvi - hanno esclamato Mario Ciasullo e Antonio Iannone -. A poca distanza dal nostro albergo ci sono state diverse vittime. È stata un'esperienza purtroppo indimenticabile».