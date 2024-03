Trump choc: «Hitler fece anche cose buone». ​Un nuovo libro conferma l'ammirazione del tycoon per il Fuhrer

L'ex presidente Donald Trump, mentre era alla Casa Bianca, avrebbe più volte elogiato Adolf Hitler. È quanto riporta il conduttore della Cnn Jim Sciutto, nel suo libro che uscirà a breve “The return of great powers”, che riporta la dichiarazioni di alcuni ex collaboratori di Trump. A parlare, in particolare, è stato l'ex capo dello staff John Kelly che ha raccontato di frequenti elogi da parte del Presidente a numerosi leader autoritari, come Xi Jinping, Kim Jong Un e Vladimir Putin.

L'elogio a Hitler

Stando a ciò che è riportato nel libro, quando era presidente Donald Trump espresse in più di un'occasione la sua ammirazione per Adolf Hitler, sostenendo che il Fuhrer avesse fatto anche «alcune cose buone». Gli apprezzamenti di Trump riguardavano non soltanto «la gestione dell'economia» da parte del Führer, ma soprattuto «la presa sui suoi generali, che gli erano estremamente fedeli», caratteristica che l'ex numero uno della Casa Bianca non riscontrava invece in molti dei suoi funzionari.