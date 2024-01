Usa 2024, senza DeSantis out è Trump contro Haley: ecco cosa succede adesso

DeSantis fuori, per i repubblicani è Donald Trump contro Nikki Haley.

Cosa succede adesso?

Quali sono le reali possibilità dell’ex governatrice della Carolina del Sud?

Senza troppi giri di parole: scarsissime, se non addirittura pari a zero.

La verità è che sin dalle prime battute di questo incontro, di dibattiti cui ha scelto di non partecipare neanche, a destra pare esserci un candidato unico e solo, destinato alla rivincita contro Joe Biden, o magari al grande ritorno alla Casa Bianca.

Il 45esimo presidente degli Stati Uniti potrebbe entrare nella storia di questo Paese e diventarne anche il 47esimo.

Trump ha stravinto in Iowa, si appresta al bis in New Hampshire (si vota domani, ndr), e ostenta sicurezza.

Sulla sua ultima rivale si esprime così:

«Non chiederò mai a un candidato repubblicano di tirarsi indietro», ha esordito parlando a una tv americana, «ma sì, credo che Nikki Haley dovrebbe farlo».

Chiarissimo, dunque. La sua ricetta è questa: è lui il volto più forte e più noto, il partito deve essere unito, il vero nemico è dall’altra parte della barricata, ed è naturalmente il Partito Democratico.

Non c’è tempo né ci sono soldi da perdere, insomma, in un sistema fondato anche e soprattutto sui milioni di dollari investiti nei rispettivi carrozzoni elettorali.

Puntare tutte le fiche sul suo nome e fare di nuovo la storia. Contro un Biden le cui difficoltà sono evidenti, al punto che le voci su una sua possibile sostituzione, anche last minute, si rincorrono e si moltiplicano.

Pace fatta infine con DeSantis, che si riallinea al suo maestro politico, e già promette supporto pieno. Qualcuno lo immagina nelle vesti di vicepresidente, ma il tradimento di un attimo fa non fa troppo ben sperare. Ad ogni modo, Trump del suo eventuale numero due non intende ancora svelare il nome. Anche qui si pensa a un possibile colpo di scena, con protagonista magari una donna. Mossa che lo renderebbe politicamente più appetibile per l’intero pubblico femminile a stelle e strisce.

Per concludere, New Hampshire o non New Hampshire, tutto sembra chiaro, chiarissimo, cristallino: sul fronte repubblicano, c’è un candidato solo.