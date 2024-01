Usa 2024, calcio d’inizio: Biden crolla nei sondaggi, in Iowa primo voto per Trump

Il primo voto di un anno storico.

L’America al bivio, di nuovo Biden contro Trump, coi repubblicani che scendono in campo per primi.

La scena è quella dell’Iowa, l’occasione è il caucus, ovvero la consultazione per scegliere il candidato alla presidenza. Il tycoon è talmente avanti nei sondaggi che il risultato appare addirittura scontato, mentre gli stessi sondaggi registrano il minimo storico di quello che lui ama etichettare come “Sleepy Joe”. Biden crolla al 33% del consenso, il punto più basso di tutti i Commander in Chief al potere negli ultimi 15 anni. Una sorta di “record”, naturalmente negativo, che delinea un orizzonte assai cupo per i democratici, che a questo punto sperano dichiaratamente in un colpo di scena tra le loro file.

Tornando all’Iowa, dove si vota proprio in queste ore, gioca un ruolo persino il maltempo. Una brutale tempesta di neve, infatti, si è abbattuta sull’intero Stato e in qualche modo complica le operazioni di voto. Temperature registrate e previste tra i -20 e i -30 gradi Celsius. Ma Trump tiene un comizio di fuoco alla vigilia, suona la carica dei suoi, e la sensazione forte è che non manchi l’entusiasmo per la corsa alle urne, che si apre stanotte e che punta dritto al prossimo 5 di novembre, giornata epocale di questa lunga corsa elettorale.



(«Anche se andate là fuori a votare, e poi morite di freddo o di qualcos'altro, ne vale comunque la pena!», DJT)

Sul fronte della destra a stelle e strisce, da seguire comunque con attenzione sono Ronald DeSantis, governatore della Florida che sotto ai 72 punti percentuali di Trump si attesta a un buon 61%, e Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud ed ex ambasciatrice proprio di Trump alle Nazioni Unite che raggiunge quota 48%.

Tutto molto interessante, per il momento con il vuoto a sinistra. Con molti, moltissimi, americani che sognano il grande ritorno del cognome di Obama. Questa volta, per un nuovo appuntamento con la Storia, nel carisma, nelle parole e nel volto, di sua moglie Michelle.